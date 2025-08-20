Березин о реакции одноклубников на увольнение из «Лады»: «Никто не поверил – подумали, что это шутка. Обид нет, только благодарность за два сезона»

Максим Березин прокомментировал уход из «Лады».

18 августа тольяттинский клуб расторг контракт с 34-летним защитником.

– Как отреагировали партнеры по «Ладе» на расторжение лидера обороны и капитана команды?

– Многие поначалу подумали, что это шутка, никто не поверил.

Потом поддержали, было много теплых слов. Надеюсь, их и команду ждет хороший сезон.

Желаю Тольятти успешного чемпионата, никаких обид на «Ладу » у меня нет. Наоборот, только благодарность за два интересных сезона.

– Что дальше в вашей карьере?

– Не все в меня верили после сезонов в «Нефтехимике», но в «Ладе» удалось выйти на свой уровень. Чувствую себя заряженным и мотивированным, есть спортивная злость.

Полностью готов надежно сыграть и в новом сезоне, – сказал бывший игрок «Лады» Максим Березин .

Березин о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт: «Моя реакция – не шок, а удивление. Этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать»