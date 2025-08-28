Генменеджер «Ак Барса» о Карпухине: «Командный игрок, хорошо знаком тренерам. Сезон длинный – травмы и трансферы могут изменить защитную линию»
Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал переход Ильи Карпухина.
Бывший защитник СКА подписал с казанским клубом контракт на год.
«Карпухин – разносторонний защитник и командный игрок, готовый блокировать броски, вступаться за партнеров и жестко играть на пятаке. Он хорошо знаком тренерскому штабу, понимает требования к игрокам обороны, при этом уже обладает солидным опытом на уровне КХЛ.
Считаем, что его переход повысит конкуренцию и добавит глубины составу. Сезон длинный, травмы и трансферы могут изменить защитную линию, Илья поможет нам в этих ситуациях», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
