  Бабенко о селекции «Ак Барса»: «Напрашивалось усиление, но видим скудные действия на рынке. Значит, тренерский штаб и руководство сделали выводы и знают, как исправить ситуацию».
3

Бабенко о селекции «Ак Барса»: «Напрашивалось усиление, но видим скудные действия на рынке. Значит, тренерский штаб и руководство сделали выводы и знают, как исправить ситуацию».

Юрий Бабенко сказал, что его удивляет селекция «Ак Барса» в это межсезонье.

– «Ак Барс» в бурном межсезонье почти не участвует.

– Для меня это немного удивительно. Наверное, многие остались недовольны, как Казань завершила прошлый сезон.

Напрашивалось усиление летом, но мы видим скудные действия на рынке. Это значит, что тренерский штаб и руководство сделали выводы и знают, как исправить ситуацию.

Но летняя селекция «Ак Барса» – одна из тем, которая меня удивила, – сказал бывший тренер казанского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
