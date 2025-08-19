Бабенко о селекции «Ак Барса»: «Напрашивалось усиление, но видим скудные действия на рынке. Значит, тренерский штаб и руководство сделали выводы и знают, как исправить ситуацию».
Юрий Бабенко сказал, что его удивляет селекция «Ак Барса» в это межсезонье.
– «Ак Барс» в бурном межсезонье почти не участвует.
– Для меня это немного удивительно. Наверное, многие остались недовольны, как Казань завершила прошлый сезон.
Напрашивалось усиление летом, но мы видим скудные действия на рынке. Это значит, что тренерский штаб и руководство сделали выводы и знают, как исправить ситуацию.
Но летняя селекция «Ак Барса» – одна из тем, которая меня удивила, – сказал бывший тренер казанского клуба.
