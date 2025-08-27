Григоренко о «Тракторе»: «Прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система – новая, иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять»

Михаил Григоренко рассказал об адаптации в составе «Трактора».

Нападающий перешел в клуб из СКА в межсезонье.

На Кубке губернатора Челябинской области «Трактор» уступил «Амуру » (0:3), после чего обыграл «Сочи » (5:4).

– Что понравилось в игре «Трактора», а что – нет?

– Здорово, что выиграли, забросили пять шайб. Работаем дальше. Семь пропущенных шайб за два матча – это не очень хорошо. Опять же, пытаемся наладить игру, работать для этого.

Предсезонные турниры для того и нужны, чтобы оттачивать что-то, что не получается.

– И «Сочи», и «Амур» не попали в плей-офф. Можно сказать, что на вас серьезно настраиваются, матчи жизни выдают?

– Ну, ребята стараются. Видно, что они заряжены на матчи, чуть раньше вышли из отпуска и в хороших физических кондициях находятся. Опять же, предсезонные матчи, все стараются очень. У них молодые команды, хорошо двигаются.

Опять же, сейчас нет такого, что команда, которая не попала в плей-офф, – это легкая прогулка. Все команды выровнялись. Такого, как было десять лет назад, уже нет.

– Что самое трудное в адаптации, в хоккейном плане и бытовом?

– В бытовом все в принципе здорово.

– Цены приятные в Челябинске?

– Да, можно так сказать. Хорошие люди здесь живут, прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система – новая. Иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять.

На собраниях все четко, понятно. Чтобы все это перенести на лед, потребуется немножко времени. Стараемся, работаем. Надеемся, что будем готовы к началу сезона.

– Кто тебя взял под крыло в «Тракторе»?

– С Андрюхой Светлаковым общаемся каждый день. Мы с ним в ЦСКА дружили всегда.

– Живешь недалеко от арены? Какие были критерии отбора жилья?

– Чтобы достаточно спален было. Семья будут приезжать. Взял очень неплохой дом за недорогую сумму, минут 15 от арены, – сказал 31-летний нападающий «Трактора » Михаил Григоренко .