Жан-Кристоф Боден: «КХЛ – новая для меня лига, учусь каждый день. Мне уже нравится здесь, рад попробовать что-то новое. Надеюсь, что «Сочи» проведет хороший сезон»

Жан-Кристоф Боден высказался о предсезонном матче против «Трактора» (4:5).

«Жаль, что мы не выиграли, но все равно игра получилась хорошей. У обеих команд были шансы победить, и мы должны извлечь из этого матча уроки, что позволит нам подготовиться к сезону.

Играть против такой команды, как «Трактор », которая в прошлом сезоне дошла до финала, – это отличный опыт.

КХЛ – это новая для меня лига, но я учусь каждый день. Мне уже нравится здесь, и я рад попробовать что-то новое. Надеюсь, что «Сочи» проведет хороший сезон. С нетерпением жду матчей перед своими трибунами. Я уверен, что у нас хорошие болельщики», – сказал нападающий «Сочи » Жан-Кристоф Боден.