Сапего из СКА о переезде «Шанхая» в Петербург: «На один выезд меньше. Еще и знакомая «СКА-Арена» – здорово, что снова будем там играть»
Сергей Сапего оценил переезд «Шанхая» в Санкт-Петербург.
В межсезонье китайский клуб сменил название, а также место прописки. Ближайший сезон команда проведет на «СКА-Арене».
– В Петербурге будет вторая команда в КХЛ – «Шанхай». Не боитесь конкуренции?
– Да нет. Здорово, что теперь на выезд на одну команду меньше будет. Будет близко. Еще и знакомая нам «СКА-Арена».
– Как отреагировали на возвращение СКА в Ледовый дворец?
– Нормально. Тоже знакомая нам арена. Всегда хорошая шумная поддержка. Здорово, что будем снова там играть.
– От таких частых переездов не устаете?
– Да нет. Все нормально, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.
Карпухин начнет сезон в СКА. Обмен в «Спартак» не состоялся из-за высокой зарплаты защитника («Матч ТВ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости