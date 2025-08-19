Сапего из СКА о переезде «Шанхая» в Петербург: «На один выезд меньше. Еще и знакомая «СКА-Арена» – здорово, что снова будем там играть»

Сергей Сапего оценил переезд «Шанхая» в Санкт-Петербург.

В межсезонье китайский клуб сменил название, а также место прописки. Ближайший сезон команда проведет на «СКА-Арене».

– В Петербурге будет вторая команда в КХЛ – «Шанхай». Не боитесь конкуренции?

– Да нет. Здорово, что теперь на выезд на одну команду меньше будет. Будет близко. Еще и знакомая нам «СКА-Арена».

– Как отреагировали на возвращение СКА в Ледовый дворец?

– Нормально. Тоже знакомая нам арена. Всегда хорошая шумная поддержка. Здорово, что будем снова там играть.

– От таких частых переездов не устаете?

– Да нет. Все нормально, – сказал защитник СКА Сергей Сапего .

