Галлан приступил к работе с «Шанхай Дрэгонс». Тренер пригласил болельщиков на открытую тренировку на «СКА-Арене»
Жерар Галлан начал работу с «Шанхай Дрэгонс».
Канадский специалист приступил к работе с китайским клубом, который в этом сезоне базируется в Санкт-Петербурге.
26 августа в 11:00 команда проведет открытую тренировку для болельщиков на «СКА-Арене».
«Привет, это Жерар Галлан, «Шанхай Дрэгонс». Приглашаю всех наших болельщиков на открытую тренировку, которая состоится 26 августа в 11:00 на «СКА-Арене». Мы ждем встречи с вами, приходите!» – сказал главный тренер команды.
