Галлан приступил к работе с «Шанхай Дрэгонс». Тренер пригласил болельщиков на открытую тренировку на «СКА-Арене»

Жерар Галлан начал работу с «Шанхай Дрэгонс».

Канадский специалист приступил к работе с китайским клубом, который в этом сезоне базируется в Санкт-Петербурге.

26 августа в 11:00 команда проведет открытую тренировку для болельщиков на «СКА-Арене».

«Привет, это Жерар Галлан , «Шанхай Дрэгонс ». Приглашаю всех наших болельщиков на открытую тренировку, которая состоится 26 августа в 11:00 на «СКА-Арене». Мы ждем встречи с вами, приходите!» – сказал главный тренер команды.

Фото: t.me/shadragons