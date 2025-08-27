Набоков о решении остаться в «Металлурге»: «Не хочется пару сезонов играть в АХЛ. Лучше развиваться в КХЛ – лига сильнее, больше мастеровитых игроков»
Илья Набоков объяснил решение остаться в КХЛ.
Голкипер «Металлурга» ранее подписал контракт с «Колорадо», но предстоящий сезон проведет в уральской команде на правах аренды.
– Почему решил остаться еще на сезон в «Металлурге»?
– Хочу провести в КХЛ еще один сезон, набраться опыта, подготовиться, помочь команде выиграть Кубок Гагарина. Выучить английский и поехать в НХЛ более готовым.
– Долго думал об аренде в «Металлург»?
– Да, долго думал, как будет лучше, советовался с семьей, спрашивал мнение тренеров.
Долго думал, ехать или нет, и считаю, что принял верное решение. Желание играть в НХЛ есть, но важно быть готовым к этому.
Играть пару сезонов в АХЛ не хочется. Лучше развиваться здесь, в КХЛ – эта лига сильнее, здесь больше мастеровитых игроков, – сказал Илья Набоков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
