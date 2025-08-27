Вратарь «Шанхая» Тихомиров верит в аншлаги на «СКА-Арене»: «Питер – спортивный город. Народ пойдет, если влюбим игрой, будем показывать результат»
Андрей Тихомиров ответил, может ли «Шанхай» собрать аншлаги на «СКА-Арене».
В это межсезонье китайская команда переехала из Мытищ в Санкт-Петербург и в предстоящем сезоне будет выступать на «СКА-Арене».
– Чем особенна «СКА-Арена»?
– Что говорить – самая большая арена.
Что тут передать? Созданы все условия для того, чтобы играть и побеждать. Поэтому будем стараться на этой арене собирать аншлаги своей игрой.
– Вы верите, что можно собирать аншлаги в городе, где играет СКА?
– Я считаю, да. Питер – это спортивный город. Тут ходят и на футбол, и на баскетбол, и на хоккей.
Если мы влюбим своей игрой, будем показывать результат, то, конечно, народ пойдет, – сказал голкипер «Шанхай Дрэгонс» Андрей Тихомиров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
