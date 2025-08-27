Тихомиров считает, что «Шанхай» может побороться за Кубок Гагарина: «Собрались хорошие легионеры, русские. Тренер с большим багажом, доводил до финалов»
Андрей Тихомиров предположил, что «Шанхай» способен побороться за Кубок Гагарина.
– Какая ваша индивидуальная цель на следующий сезон?
– Да, каждый год одно и то же – все борются за кубок.
Десять лет в лиге – хотелось бы уже поднять в КХЛ этот кубок над головой. Надеюсь, шансы будут. Одна цель у нас, у каждого. Я думаю, что все хотят кубок.
– В «Шанхае» реально бороться за кубок?
– Конечно. У нас собрались хорошие легионеры, хорошие русские ребята. Если мы будем общим коллективом.
Тем более у руля тренер (Жерар Галлан – Спортс’‘), который доводил до финалов. Он с большим багажом. Я думаю, все шансы есть у нас, – сказал вратарь «Шанхай Дрэгонс» Андрей Тихомиров.
«Шанхай» поменял руководство и собрал новый состав. Чего теперь ждать?
