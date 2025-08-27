Григоренко намерен обжаловать дисквалификацию из-за допинга в CAS. Юрист заявил: «Игорь не признавал вину и не принимал участия в рассмотрении дела»

Юрист Игоря Григоренко заявил о желании спортсмена обжаловать решение ИИХФ.

ИИХФ подтвердила дисквалификацию бывшего хоккеиста, являющегося генеральным директоров «Сочи», на четыре года.

В допинг-пробе, как сообщается, спортсмена нашли шесть запрещенных веществ.

«Игорь Григоренко не признавал свою вину при производстве в первой инстанции и не принимал участия в рассмотрении дела в этой инстанции.

Отсутствие ответа на обвинения ИИХФ не лишает спортсмена права подать апелляцию.

Игорь планирует обжаловать решение ИИХФ в CAS (Спортивный арбитражный суд – Спортс’‘), который будет рассматривать дело по существу на основе доказательств от обеих сторон», – сказал Юрий Зайцев, юрист Игоря Григоренко.