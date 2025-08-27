Григоренко намерен обжаловать дисквалификацию из-за допинга в CAS. Юрист заявил: «Игорь не признавал вину и не принимал участия в рассмотрении дела»
Юрист Игоря Григоренко заявил о желании спортсмена обжаловать решение ИИХФ.
ИИХФ подтвердила дисквалификацию бывшего хоккеиста, являющегося генеральным директоров «Сочи», на четыре года.
В допинг-пробе, как сообщается, спортсмена нашли шесть запрещенных веществ.
«Игорь Григоренко не признавал свою вину при производстве в первой инстанции и не принимал участия в рассмотрении дела в этой инстанции.
Отсутствие ответа на обвинения ИИХФ не лишает спортсмена права подать апелляцию.
Игорь планирует обжаловать решение ИИХФ в CAS (Спортивный арбитражный суд – Спортс’‘), который будет рассматривать дело по существу на основе доказательств от обеих сторон», – сказал Юрий Зайцев, юрист Игоря Григоренко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
