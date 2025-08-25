  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»
4

У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»

У Игоря Ларионова спросили про несуществующего игрока СКА.

Об этом соообщил журналист Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале.

«После первого матча СКА на турнире Пучкова Ларионова спросили:

– Какова судьба Степана Карпухина? Вы не видите его в составе?

– Кого? У нас такого игрока нет. Его не было в составе с первого дня. Вопрос исчерпан.

Очевидно, что спросить хотели про Илью Карпухина, которого с первых дней предсезонки вывели из состава и скоро обменяют в Казань.

Но задающий вопрос помог Ларионову съехать, перепутав имя защитника. Степан Карпухин – корреспондент «Матч ТВ» и контракта со СКА у него действительно никогда не было.

Что ответил бы Ларионов про Илью Карпухина? Не думаю, что это было бы более содержательно. Нормальных, логичных, человечных причин убирать его сразу, до проверки на льду, не было. А значит и объяснить так, чтобы в это поверили, не получилось бы даже у такого богатого на эпитеты ведущего подкаста как Ларионов», – написал Ерыкалов.

Карпухин может перейти в «Ак Барс» из СКА в ближайшее время (Артур Хайруллин)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoИлья Карпухин
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Голдобин: «История со «Спартаком» много эмоций забрала. Рад, что оказался в СКА у Ларионова. Будем надеяться на лучшее»
5вчера, 18:51
Гатиятулин о 3:2 со СКА: «Знаем, что там произошли перемены, но команда все равно остается сильным соперником. Для «Ак Барса» это хорошая проверка»
1вчера, 18:44
Ларионов после 2:3 от «Ак Барса»: «Понравилась динамика, движение, запал и креатив. У Зайцева травма нижней части тела, по первым сигналам – все довольно серьезно»
2вчера, 18:31
Главные новости
Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы заключим сделку»
15 минут назад
Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт – очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»
241 минуту назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Лада» сыграет с «Амуром», «Трактор» против «Сочи»
53 минуты назад
Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска – это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»
4сегодня, 03:20
Алистров может перейти из СКА в «Динамо» Минск (Артур Хайруллин)
сегодня, 03:10
Максим Сушинский: «Жаль, что в КХЛ нет профсоюза, это был рабочий инструмент. Ни у кого не было возможности расторгнуть 5-летний контракт с игроком, ничего ему не заплатив»
8вчера, 21:58
Рид Буше об «Авангарде»: «Это было потрясающее время, я люблю Омск, болельщиков. Я хотел остаться, но в хоккее все меняется быстро»
2вчера, 21:47
Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й
5вчера, 20:37
Рид Буше: «Думал, что достиг договоренности с «Авангардом». Но они так и не сделали мне конкретного финального предложения»
7вчера, 20:07
Голдобин о требованиях Ларионова: «Мы давно знакомы. Его стиль понятен, он сам играл в красивый, умный хоккей»
3вчера, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Протас о прошлом сезоне в «Вашингтоне»: «Выступил результативно и полезно, но теперь будет сложнее. Хочу доказать, что тот чемпионат не был случайным»
1 минуту назад
Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии сайта НХЛ, Готье – 2-й, Чата – 3-й
28 минут назад
Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»
сегодня, 03:30
Холлоуэлл о советах Торнтона: «Джо говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. У него всегда улыбка на лице, он никогда не был слишком серьезным»
вчера, 21:35
Экс-форвард «Монреаля» Вейдемо оглох на одно ухо после попадания шайбы в голову: «Иногда такое проходит само, иногда требуется операция. Насколько я понимаю, сейчас можно подождать»
вчера, 21:17
Пьеррик Дюбе: «Горжусь тем, что являюсь частью «Трактора». Вокруг очень дружелюбные люди, которые заботятся о нас. Я чувствую безопасность и комфорт, мне все нравится»
вчера, 20:54
Бенуа Гру: «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад. У меня нет причин переживать за кого-то из новичков»
2вчера, 20:44
Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»
1вчера, 19:44
Жарков о 0:3 от «Амура»: «Результат неприятный, есть пища для размышлений. Атмосфера была потрясающая. Это Челябинск, здесь очень любят хоккей, он в крови»
вчера, 17:52
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:0 с «Трактором»: «Благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне»
вчера, 17:22