У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»

У Игоря Ларионова спросили про несуществующего игрока СКА.

Об этом соообщил журналист Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале.

«После первого матча СКА на турнире Пучкова Ларионова спросили:

– Какова судьба Степана Карпухина? Вы не видите его в составе?

– Кого? У нас такого игрока нет. Его не было в составе с первого дня. Вопрос исчерпан.

Очевидно, что спросить хотели про Илью Карпухина, которого с первых дней предсезонки вывели из состава и скоро обменяют в Казань.

Но задающий вопрос помог Ларионову съехать, перепутав имя защитника. Степан Карпухин – корреспондент «Матч ТВ » и контракта со СКА у него действительно никогда не было.

Что ответил бы Ларионов про Илью Карпухина? Не думаю, что это было бы более содержательно. Нормальных, логичных, человечных причин убирать его сразу, до проверки на льду, не было. А значит и объяснить так, чтобы в это поверили, не получилось бы даже у такого богатого на эпитеты ведущего подкаста как Ларионов», – написал Ерыкалов.

Карпухин может перейти в «Ак Барс» из СКА в ближайшее время (Артур Хайруллин)