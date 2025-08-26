Фетисов об отстранении Игоря Григоренко: «Есть законы России, антидопинговый кодекс. Если виноват – должен отвечать, если нет – иметь возможность опровергнуть обвинения»
Ранее появилась информация о том, что бывший хоккеист был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.
Григоренко завершил игровую карьеру в сезоне-2017/18 и сейчас занимает пост генерального директора «Сочи». Отмечалось, что из-за дисквалификации функционер будет вынужден уйти в отставку.
«А зачем вы меня спрашиваете? Есть Министерство спорта, есть КХЛ, есть законы Российской Федерации, есть антидопинговый кодекс, договоры между странами. Все написано на бумаге, что тут можно комментировать.
Если человек виноват – должен отвечать, если нет – должен иметь возможность опровергнуть обвинения», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.