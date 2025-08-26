Миронов об 1:2 от «Амура»: «Реализация у нас была плохая, а бросков и моментов много. Получили глупое удаление в конце, соперник наказал»
Борис Миронов высказался после предсезонного матча с «Амуром» (1:2ОТ).
– Реализация у нас была плохая, а бросков и моментов много. И вратарь «Амура» хорошо отыграл. Не дотерпели и получили глупое удаление в конце игры, за что нас соперник и наказал.
– Реализация большинства тоже сказалась?
– Конечно, столько подарков нам противник делал. Но в начале сезона пробуем разные варианты. В этом матче не сработало, но время еще есть.
Первая игра Андрея Алтыбармакяна? Ему, конечно, было тяжело. Тренировки – одно, а игра – совсем другое. Но выглядел неплохо. Есть еще два матча на турнире, пусть через игры набирает форму, – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов.
