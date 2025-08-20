Броссо о драке с вратарем Бердиным: «Новый опыт, но это вытекало из логики игры. Это способ помочь команде, но не то, к чему я стремлюсь»

Девин Броссо поделился мнением о драке с вратарем «Сочи» Михаилом Бердиным.

Инцидент произошел в матче «Куньлунь» – «Сочи» в январе 2024 года.

– Многие отмечают ваш эмоциональный, временами агрессивный стиль игры, иногда сравнивая с Комтуа. Как думаете, вы похожи?

– Болельщики увидят, что мы играем в похожем стиле – жестко опекаем игроков соперника. Всегда стараюсь сделать для победы все, что в моих силах. Поэтому эмоции иногда берут верх.

– Однажды вы даже подрались с вратарем…

– Да, в прошлом году. Новый опыт для меня. Но, думаю, это часть игры, драка в том матче вытекала из логики встречи. Знаете, это точно не то, что я ищу, однако иногда это просто способ помочь команде. Если моим партнерам нужна помощь, не постесняюсь и не отступлю.

– Иногда тренеры не одобряют чрезмерную эмоциональность.

– Думаю, тренеры знают меня как эмоционального игрока и все понимают, поэтому особо не переживают по этому поводу.

Как уже сказал: драки – это не то, к чему я стремлюсь. Но уверен, что ребята и болельщики оценят мою вовлеченность, – сказал форвард московского «Динамо » Девин Броссо .

