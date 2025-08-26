  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дюбуа о рекордной шайбе Овечкина: «Самое забавное, что нырок после гола – не то, чего он хотел. Он просто упал, а когда поднялся, мы уже висели на нем»
1

Дюбуа о рекордной шайбе Овечкина: «Самое забавное, что нырок после гола – не то, чего он хотел. Он просто упал, а когда поднялся, мы уже висели на нем»

Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал рекордный гол Александра Овечкина в НХЛ.

6 апреля 2025 года российский форвард «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Самое забавное во всей истории то, что его празднование нырком после гола было совсем не таким, как он хотел. Он просто упал.

Когда Овечкин поднялся, мы все уже висели на нем, поэтому он не смог отпраздновать так, как хотел», – сказал нападающий «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа в интервью TVA Sports.

Марун об Овечкине: «Когда он забил 893-й гол, я был на льду – на всю жизнь запомню этот момент. Сказал себе: «Не окажись на поле, когда он сравняется с Гретцки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoПьер-Люк Дюбуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»
1вчера, 19:44
Марун об Овечкине: «С возрастом он находит больше способов забивать – идет на пятак, в грязные зоны. Не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере»
3вчера, 13:43
Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»
2324 августа, 16:21
Главные новости
Турнир имени Пучкова. «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом»
сегодня, 05:35
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»
331 минуту назад
Фетисов об Овечкине: «Самый крутой хоккеист в мире, в новом сезоне НХЛ надо снова это доказывать. Саша все делает правильно, понимает, какой пример нужен молодежи»
39 минут назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» встретится с «Сочи», «Лада» уступила «Амуру»
8сегодня, 12:19
Морозов о драфте КХЛ: «В проработке, думаем, как перераспределять игроков. Мы за то, чтобы не было скопления молодых талантов в одном клубе»
7сегодня, 11:26
Сопин об уходе Ткачева: «Нельзя сказать, что «Авангард» поступил нечестно, есть регламент КХЛ. Кто-то говорит, что надо как в НХЛ, чтобы контракт оставался в платежке»
сегодня, 11:17
Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров»
8сегодня, 11:01
Галлан об уровне КХЛ и НХЛ: «Большой разницы не вижу. Здесь достаточно североамериканских игроков, они играют в похожем стиле»
сегодня, 10:42
Морозов о расторжении Ливо с «Салаватом»: «КХЛ связалась с клубом и игроком. Нет визы, задержка, не приехал в срок. Совместно решили, что расторгнуть контракт выгодно»
5сегодня, 10:31
Генменеджер «Шанхая» об усилении: «Кузнецова не рассматриваем, высокий контракт. Игроки уровня Голдобина у нас были – с тренерами решили, что он нам не нужен»
2сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сопин о «Спартаке»: «С такой организацией трудно договариваться, или приходится много отдавать взамен. Пытаюсь быть более человечным, если хоккеист не нужен – лучше его отпустить»
14 минут назад
Морозов о допинге у Голышева, Каменева и Седова: «Никто бы целенаправленно на это не пошел, учитывая уровень клубов, врачей. Подождем официальных заявлений»
48 минут назад
Индонезия натурализует четырех российских хоккеистов в рамках двустороннего сотрудничества с Россией
1сегодня, 12:25
Мемориал Ромазана. «Металлург» встретится с «Салаватом», «Барыс» проиграл «Магнитке» из ВХЛ
9сегодня, 12:16
16-летний хоккеист «Академии» погиб в ДТП в Самарской области. Автомобиль вылетел на обочину и сбил игрока и его 15-летнего знакомого
3сегодня, 12:00
Американский защитник «Торпедо» Нарделла о переезде в Россию: «Никто не отговаривал, все порадовались. КХЛ – один из сильнейших чемпионатов, поэтому я здесь»
1сегодня, 11:41
Защитник «Амура» Ли о России: «Полностью русским быть не могу, но стараюсь. Учу язык, узнаю культуру. Люблю бани и борщ»
сегодня, 10:51
Рид Буше о Ковальчуке в «Авангарде»: «Особенный хоккеист, помог команде вырасти. Играть с ним в одном звене было честью»
сегодня, 10:21
Буше о стиле игры «Автомобилиста»: «Должны действовать быстро и агрессивно. Прибавляем от матча к матчу – надо продолжить это в регулярке»
сегодня, 09:05
Нарделла о шансах «Торпедо» на плей-офф: «Нам это по силам, уверен. Собирается очень серьезная команда – все друг за друга горой, удалось найти химию на льду»
сегодня, 08:27