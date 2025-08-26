Дюбуа о рекордной шайбе Овечкина: «Самое забавное, что нырок после гола – не то, чего он хотел. Он просто упал, а когда поднялся, мы уже висели на нем»
Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал рекордный гол Александра Овечкина в НХЛ.
6 апреля 2025 года российский форвард «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Самое забавное во всей истории то, что его празднование нырком после гола было совсем не таким, как он хотел. Он просто упал.
Когда Овечкин поднялся, мы все уже висели на нем, поэтому он не смог отпраздновать так, как хотел», – сказал нападающий «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа в интервью TVA Sports.
Марун об Овечкине: «Когда он забил 893-й гол, я был на льду – на всю жизнь запомню этот момент. Сказал себе: «Не окажись на поле, когда он сравняется с Гретцки»
