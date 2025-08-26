Плющев о стиле игры «Северстали»: «Это женский хоккей – без силовых приемов, много прокатов. На международной арене такое не сработает – команду просто сомнут»

Владимир Плющев сравнил стиль игры «Северстали» с женским хоккеем.

Ранее клуб из Череповца стал победителем предсезонного Фонбет Кубка Блинова.

– Турнир в Омске выиграла «Северсталь». Сенсация?

– Во-первых, отношение к предсезонным турнирам должно быть правильным. Профессиональные тренеры их используют по максимуму – для набора игровой и функциональной формы, для отработки технико-тактических действий.

Победа на таких турнирах – всего лишь приятный бонус. Но при этом нельзя говорить, что результат нам вообще не был нужен – это грубая профессиональная ошибка.

Во-вторых, «Северсталь» – это не выскочка, а клуб, который в последние годы идет своей дорогой и больше выигрывает, чем проигрывает. У нас в КХЛ очень много безликих клубов, но «Северсталь » – одно из исключений. Вряд ли кто-то удивился успеху Череповца в Омске.

– Лично вам нравится стиль игры «Северстали»?

– Думаю, что на внутренней арене он способен приносить результат в виде выхода в первый-второй раунды плей-офф.

Но если говорить о международном хоккее, то стиль «Северстали», как и в свое время нижегородского «Торпедо », не сработает. Череповец играет без силовых приемов, все построено на контроле шайбы, много прокатов и закатов. По сути, это женский хоккей, в котором силовые приемы как раз запрещены.

Между тем современный хоккей – очень контактный и агрессивный. К тому же он перешел на маленькие площадки. Поэтому на международной арене стиль «Северстали» просто не сработает – команду просто сомнут, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

