  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о стиле игры «Северстали»: «Это женский хоккей – без силовых приемов, много прокатов. На международной арене такое не сработает – команду просто сомнут»
17

Плющев о стиле игры «Северстали»: «Это женский хоккей – без силовых приемов, много прокатов. На международной арене такое не сработает – команду просто сомнут»

Владимир Плющев сравнил стиль игры «Северстали» с женским хоккеем.

Ранее клуб из Череповца стал победителем предсезонного Фонбет Кубка Блинова.

– Турнир в Омске выиграла «Северсталь». Сенсация?

– Во-первых, отношение к предсезонным турнирам должно быть правильным. Профессиональные тренеры их используют по максимуму – для набора игровой и функциональной формы, для отработки технико-тактических действий.

Победа на таких турнирах – всего лишь приятный бонус. Но при этом нельзя говорить, что результат нам вообще не был нужен – это грубая профессиональная ошибка.

Во-вторых, «Северсталь» – это не выскочка, а клуб, который в последние годы идет своей дорогой и больше выигрывает, чем проигрывает. У нас в КХЛ очень много безликих клубов, но «Северсталь» – одно из исключений. Вряд ли кто-то удивился успеху Череповца в Омске.

– Лично вам нравится стиль игры «Северстали»?

– Думаю, что на внутренней арене он способен приносить результат в виде выхода в первый-второй раунды плей-офф.

Но если говорить о международном хоккее, то стиль «Северстали», как и в свое время нижегородского «Торпедо», не сработает. Череповец играет без силовых приемов, все построено на контроле шайбы, много прокатов и закатов. По сути, это женский хоккей, в котором силовые приемы как раз запрещены.

Между тем современный хоккей – очень контактный и агрессивный. К тому же он перешел на маленькие площадки. Поэтому на международной арене стиль «Северстали» просто не сработает – команду просто сомнут, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска – это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoКХЛ
logoСеверсталь
logoТорпедо
logoВладимир Плющев
женский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
40-летний Жердев завершил карьеру. У него 232 очка в 408 матчах КХЛ (Belarushockey)
18вчера, 18:20
«Авангард», СКА, «Динамо», ЦСКА и «Спартак» будут начинать домашние матчи в 19:30 по будням и в 17:00 по выходным. «Локомотив», «Торпедо», «Ак Барс» и «Автомобилист» – в 19:00 и 17:00
75 августа, 12:27Фото
75-летний Крикунов о назначении в «Сочи»: «Хоккей – вся моя жизнь. А что возраст? Я 39 лет работаю, сейчас пойдет 40-й. Дай бог дойду до 1500 официальных матчей»
53 августа, 11:44
Главные новости
Галлан о Федорове: «Один из лучших в истории. Он, Козлов, Константинов – величайшие игроки нашего спорта»
2 минуты назад
Турнир имени Пучкова. «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом»
сегодня, 05:35
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»
334 минуты назад
Фетисов об Овечкине: «Самый крутой хоккеист в мире, в новом сезоне НХЛ надо снова это доказывать. Саша все делает правильно, понимает, какой пример нужен молодежи»
42 минуты назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» встретится с «Сочи», «Лада» уступила «Амуру»
8сегодня, 12:19
Морозов о драфте КХЛ: «В проработке, думаем, как перераспределять игроков. Мы за то, чтобы не было скопления молодых талантов в одном клубе»
7сегодня, 11:26
Сопин об уходе Ткачева: «Нельзя сказать, что «Авангард» поступил нечестно, есть регламент КХЛ. Кто-то говорит, что надо как в НХЛ, чтобы контракт оставался в платежке»
сегодня, 11:17
Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров»
8сегодня, 11:01
Галлан об уровне КХЛ и НХЛ: «Большой разницы не вижу. Здесь достаточно североамериканских игроков, они играют в похожем стиле»
сегодня, 10:42
Морозов о расторжении Ливо с «Салаватом»: «КХЛ связалась с клубом и игроком. Нет визы, задержка, не приехал в срок. Совместно решили, что расторгнуть контракт выгодно»
5сегодня, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Сопин о «Спартаке»: «С такой организацией трудно договариваться, или приходится много отдавать взамен. Пытаюсь быть более человечным, если хоккеист не нужен – лучше его отпустить»
17 минут назад
Морозов о допинге у Голышева, Каменева и Седова: «Никто бы целенаправленно на это не пошел, учитывая уровень клубов, врачей. Подождем официальных заявлений»
51 минуту назад
Индонезия натурализует четырех российских хоккеистов в рамках двустороннего сотрудничества с Россией
1сегодня, 12:25
Мемориал Ромазана. «Металлург» встретится с «Салаватом», «Барыс» проиграл «Магнитке» из ВХЛ
9сегодня, 12:16
16-летний хоккеист «Академии» погиб в ДТП в Самарской области. Автомобиль вылетел на обочину и сбил игрока и его 15-летнего знакомого
3сегодня, 12:00
Американский защитник «Торпедо» Нарделла о переезде в Россию: «Никто не отговаривал, все порадовались. КХЛ – один из сильнейших чемпионатов, поэтому я здесь»
1сегодня, 11:41
Защитник «Амура» Ли о России: «Полностью русским быть не могу, но стараюсь. Учу язык, узнаю культуру. Люблю бани и борщ»
сегодня, 10:51
Рид Буше о Ковальчуке в «Авангарде»: «Особенный хоккеист, помог команде вырасти. Играть с ним в одном звене было честью»
сегодня, 10:21
Буше о стиле игры «Автомобилиста»: «Должны действовать быстро и агрессивно. Прибавляем от матча к матчу – надо продолжить это в регулярке»
сегодня, 09:05
Нарделла о шансах «Торпедо» на плей-офф: «Нам это по силам, уверен. Собирается очень серьезная команда – все друг за друга горой, удалось найти химию на льду»
сегодня, 08:27