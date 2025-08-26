Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии сайта НХЛ, Готье – 2-й, Чата – 3-й

Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии сайта НХЛ.

Пятерка наиболее перспективных игроков «Лайтнинг» расположена в следующем порядке:

1. Сэм О’Райлли , нападающий, 19 год (в прошлом сезоне сыграл 62 матча и набрал 71 (28+43) очко в юниорской лиге Онтарио).

2. Итан Готье , нападающий, 20 лет (сыграл 3 матча за «Сиракьюз» в АХЛ, в основном играл за «Друммонвиль» в юниорской лиге Квебека).

3. Итан Чата , нападающий, 18 года (68 матчей и 55 (21+34) очков в лиге Онтарио).

4. Джек Финли , нападающий, 22 года (1 матч за «Тампу» и 40 игр за «Сиракьюз» в АХЛ).

5. Максвелл Крозье , защитник, 25 лет (5 игр за «Тампу » и 52 – за «Сиракьюз»).