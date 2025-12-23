  • Спортс
«Сибирь» может обменять Красоткина в «Трактор» в ближайшее время (Артур Хайруллин)

«Сибирь» может обменять Антона Красоткина в «Трактор».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Сибирь» может обменять Антона Красоткина в «Трактор» в ближайшее время.

Голкипер выступает за новосибирский клуб с 2020 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей и одержал 12 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,83.

Ротенберг о плакатах с призывом возглавить «Сибирь»: «Самое сложное – получить признание народа. Благодарен каждому игроку и болельщику, кто поддерживает меня. Это важно и приятно!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
