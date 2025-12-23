«Сибирь» может обменять Красоткина в «Трактор» в ближайшее время (Артур Хайруллин)

«Сибирь» может обменять Антона Красоткина в «Трактор».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Сибирь » может обменять Антона Красоткина в «Трактор » в ближайшее время.

Голкипер выступает за новосибирский клуб с 2020 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей и одержал 12 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,83.

