Дэйв Барр: «Мы с Ги Буше все лето занимались подбором игроков. Хотели помочь «Авангарду» приобрести не только качественных хоккеистов, но и хороших людей. Все ради того, чтобы приблизиться к чемпионству»

Дэйв Барр высказался о селекционной работе в «Авангарде».

– Ги Буше говорил, что летом изучил 125 хоккеистов и ездил по восемь часов ради встреч с ними. Чем летом занимались вы?

– Мы с Ги были заняты все лето, оба занимались подбором хоккеистов. У нас очень хороший генеральный менеджер Алексей Сопин, который принял ряд отличных решений по игрокам.

Но мы с Ги тоже немного разделили эти обязанности – он просил меня посмотреть какого-либо игрока, я отсматривал материал и давал свое мнение о нем. Это было с большим числом игроков.

Мы хотели помочь клубу приобрести не только качественных хоккеистов, но и хороших людей. Лучших из тех, кого могли. Все ради того, чтобы приблизить себя к чемпионству. И мне кажется, что мы близки к выполнению цели, – сказал помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
