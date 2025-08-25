Барр о Федорове: «Он был одной из первых российских суперзвезд в НХЛ. На первой же тренировке подумал: «Боже правый, что за катание!» Он делал это так легко, будто не прилагая никаких усилий»

Дэйв Барр поделился воспоминаниями об игре Сергея Федорова в НХЛ.

Экс-игроки ранее вместе выступали за «Детройт ».

– Знали, что ожидать от Сергея Федорова по приезде в НХЛ?

– Абсолютно нет. Я не знал, кто он такой. Он был одной из первых российских суперзвезд в НХЛ. По крайней мере, я так это помню.

Не знал, чего ожидать от него, но как только увидел, как он катается… На первой же тренировке подумал: «Боже правый, что за катание!» Он делал это так легко, будто не прилагая никаких усилий, и был очень силен с шайбой.

Вот тогда мы поняли, что он станет суперзвездой. И он стал, – сказал помощник главного тренера «Авангарда » Дэйв Барр.