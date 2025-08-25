Никитин об уходе из «Локомотива»: «То, что не позвали на парад и не вручили перстни – не имеет значения. В межсезонье не было хоккея, поэтому обсуждалось такое»
Игорь Никитин прокомментировал отсутствие приглашения на парад «Локомотива».
В межсезонье тренер покинул ярославский клуб и возглавил ЦСКА. «Локомотив» не пригласил специалиста на чемпионский парад, прошедший в начале августа.
«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем. Все остальное не принципиально.
То, что не вручили перстни и не позвали на парад, не имеет значения. В межсезонье не было хоккея, поэтому такие вещи и обсуждались», – сказал тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Никитин о трэш-токе: «Была традиция: после пресс-конференции заходил к хозяевам, выпивали 3-4 рюмочки. Ты не можешь выпивать с тем, кому наговорил гадостей. Так я воспитан»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
