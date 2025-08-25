Никитин об уходе из «Локомотива»: «То, что не позвали на парад и не вручили перстни – не имеет значения. В межсезонье не было хоккея, поэтому обсуждалось такое»

Игорь Никитин прокомментировал отсутствие приглашения на парад «Локомотива».

В межсезонье тренер покинул ярославский клуб и возглавил ЦСКА. «Локомотив » не пригласил специалиста на чемпионский парад, прошедший в начале августа.

«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем. Все остальное не принципиально.

То, что не вручили перстни и не позвали на парад, не имеет значения. В межсезонье не было хоккея, поэтому такие вещи и обсуждались», – сказал тренер ЦСКА Игорь Никитин .

