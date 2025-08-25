«Адмирал» хочет арендовать Лихачева у «Локомотива» (Metaratings)
«Адмирал» хочет арендовать Ярослава Лихачева у «Локомотива».
Об этом сообщает Metaratings.
Большую часть прошлого сезона Лихачев провел в «Шанхае» на правах аренды. На его счету 14 (10+4) очков за 36 игр при полезности «минус 13».
Действующее соглашение 23-летнего нападающего с «Локомотивом» рассчитано до 31 мая 2026 года.
