Римашевский о «Сан-Хосе»: «Общаюсь со скаутом и тренером по развитию. У команды перестройка, обычное дело в НХЛ. Посмотрим, что будет через 5 лет»

Егор Римашевский рассказал об общении с «Сан-Хосе».

«Шаркс» выбрали 20-летнего форварда московского «Динамо » на драфте НХЛ-2023 под общим 203-м номером в 7-м раунде.

– Кстати говоря, у тебя контракт с «Динамо» был продлен до 2026 года. Есть мысли уехать в Северную Америку?

– Мысли, конечно, есть. Но все будет зависеть от того, как я себя покажу в следующем сезоне.

– За два последних сезона была хоть какая-то связь с «Сан-Хосе», который тебя задрафтовал?

– Мы созваниваемся и списываемся со скаутом и тренером по развитию. Они постоянно мне подсказывают и узнают, как у меня дела.

– Что случилось с ними в прошлом сезоне?

– В прошлом году в команду завели нескольких молодых ребят. Идет перестройка состава, это обычное дело для клуба НХЛ. Ничего страшного в этом нет. Посмотрим, что будет с командой через пять лет.

– Может быть, Егор Римашевский через пять лет станет лучшим бомбардиром сезона в «Шаркс»...

– Будем работать над этим! – сказал Римашевский.