Шарипзянов о драке с Камаловым на Кубке Блинова: «Подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, там такой сумбур. Решили вопросы, все отлично»
Дамир Шарипзянов высказался о драке с Никитой Камаловым.
«Авангард» уступил «Северстали» по буллитам в решающем матче FONBET Кубка Блинова (3:4).
– Драка с Камаловым – продолжение истории из прошлого плей-офф?
– В целом да. Решили вопросы, все отлично. Договорились не заранее, я подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, честно, там такой сумбур, вам виднее, – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
