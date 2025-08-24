Шарипзянов о драке с Камаловым на Кубке Блинова: «Подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, там такой сумбур. Решили вопросы, все отлично»

Дамир Шарипзянов высказался о драке с Никитой Камаловым.

«Авангард» уступил «Северстали » по буллитам в решающем матче FONBET Кубка Блинова (3:4).

– Драка с Камаловым – продолжение истории из прошлого плей-офф?

– В целом да. Решили вопросы, все отлично. Договорились не заранее, я подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, честно, там такой сумбур, вам виднее, – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .