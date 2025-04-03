Камалов из-за спины ударил в челюсть Шарипзянову. Защитник «Металлурга» заводил трибуны, получив две минуты

Никиту Камалова удалили на 2 минуты за удар в челюсть Дамиру Шарипзянову.

«Металлург» принимает «Авангард» (2:1 , перерыв) в 5-м матче первого раунда Кубка Гагарина (1-3 в серии).

В конце второго периода произошла стычка между защитником хозяев Никитой Камаловым и Дамиром Шарипзяновым , Камалова также пытался удерживать Илья Каблуков, но его оттащил Данила Паливко. После этого Камалов точно попал в челюсть Шарипзянову ударом из-за спины, отправив защитника «Авангарда» на лед.

По итогам эпизода 2-минутные штрафы получили Камалов, Шарипзянов, а также Рид Буше за удар клюшкой. Уезжая в штрафной бокс, Камалов размахивал руками и заводил публику.

Фото: скриншоты видео с сайта КХЛ

Напомним, во 2-й игре серии произошла стычка, после которой Камалов взял бутылку вратаря «Авангарда » Никиты Серебрякова и выпил из нее воды . Тогда защитника «Металлурга » удалили на 2 минуты.