Камалов из-за спины ударил в челюсть Шарипзянову. Защитник «Металлурга» заводил трибуны, получив две минуты
«Металлург» принимает «Авангард» (2:1, перерыв) в 5-м матче первого раунда Кубка Гагарина (1-3 в серии).
В конце второго периода произошла стычка между защитником хозяев Никитой Камаловым и Дамиром Шарипзяновым, Камалова также пытался удерживать Илья Каблуков, но его оттащил Данила Паливко. После этого Камалов точно попал в челюсть Шарипзянову ударом из-за спины, отправив защитника «Авангарда» на лед.
По итогам эпизода 2-минутные штрафы получили Камалов, Шарипзянов, а также Рид Буше за удар клюшкой. Уезжая в штрафной бокс, Камалов размахивал руками и заводил публику.
Фото: скриншоты видео с сайта КХЛ
Напомним, во 2-й игре серии произошла стычка, после которой Камалов взял бутылку вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова и выпил из нее воды. Тогда защитника «Металлурга» удалили на 2 минуты.
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