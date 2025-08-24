Фридман о 3-летнем контракте Росси с «Миннесотой»: «Справедливое соглашение. Не знаю, доиграет ли Марко этот срок в составе «Уайлд», но в долгосрочной перспективе все выиграют»

Эллиотт Фридман высказался о будущем Марко Росси в «Миннесоте».

Ранее «Уайлд» объявили о продлении контракта с Марко Росси на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов.

«Думаю, это хорошо и для «Уайлд», и для Росси. Было очевидно, что «Миннесота » не получила бы желаемого в случае обмена. Было очевидно, что Росси не получит желаемого с точки зрения долгосрочной перспективы.

Он не хотел краткосрочный «контракт-мост». Так что они остановилась на 3 сезонах и 5 млн долларов, что, на мой взгляд, очень справедливый контракт.

Не знаю, доиграет ли Марко Росси этот срок в составе «Уайлд». Хоть здесь это не так распространено... Думаю, в долгосрочной перспективе все выиграют.

Но я готов поспорить, что через три года «Уайлд» и Росси оглянутся назад и скажут: как хорошо, что мы так поступили и не позволили этому затянуться», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.