«Миннесота» добилась прогресса в переговорах с Росси по новому контракту. Вероятно, будет «мостик» на 2-3 сезона (Майкл Руссо)

«Миннесота» добилась прогресса в переговорах с Марко Росси по новому контракту.

Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо. Самым вероятным считается сценарий с подписанием контракта-«мостика» на несколько сезонов.

По его мнению, речь может идти о сделке на 2-3 года с кэпхитом около 5 миллионов долларов.

В конце июля сообщалось, что «Уайлд» и австрийский нападающий не вели переговоров в течение почти двух месяцев.

23-летний форвард является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне на его счету 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.