«Миннесота» добилась прогресса в переговорах с Росси по новому контракту. Вероятно, будет «мостик» на 2-3 сезона (Майкл Руссо)
«Миннесота» добилась прогресса в переговорах с Марко Росси по новому контракту.
Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо. Самым вероятным считается сценарий с подписанием контракта-«мостика» на несколько сезонов.
По его мнению, речь может идти о сделке на 2-3 года с кэпхитом около 5 миллионов долларов.
В конце июля сообщалось, что «Уайлд» и австрийский нападающий не вели переговоров в течение почти двух месяцев.
23-летний форвард является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне на его счету 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Майкла Руссо
