«Миннесота» и Росси договорились о новом контракте на 3 года. Кэпхит – 5 млн долларов (The Athletic)

«Миннесота» договорилась о новом контракте с Марко Росси.
Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ, срок соглашения нападающего будет рассчитан на 3 года. Зарплата составит 5 млн долларов в год в среднем.
Росси получит 4 млн долларов в следующем сезоне, 5 млн в сезоне-2026/27 и 6 млн в сезоне-2027/28.
В минувшем сезоне на счету Марко Росси 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он также набрал 3 (2+1) балла в 6 играх плей-офф.
