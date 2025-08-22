«Миннесота» продлила контракт с Росси на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов

«Миннесота» объявила о продлении контракта с Марко Росси.

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 5 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне на счету нападающего Марко Росси 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Он также набрал 3 (2+1) балла в 6 играх плей-офф.