Слафковски в 3-й раз признан игроком года в Словакии

Юрай Слафковски в 3-й раз стал игроком года в Словакии.

На церемонии награждения Федерации хоккея Словакии нападающий «Монреаля» был признан лучшим нападающим и игроком года.

Слафковски был признан игроком года в третий раз в карьере. Он также удостаивался этой награды в 2022 и 2024 годах.

21-летний нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в минувшем сезоне и набрал 51 (18+33) балл. В плей-офф на его счету 2 гола в 5 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Монреаля»
