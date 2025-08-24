Слафковски в 3-й раз признан игроком года в Словакии
Юрай Слафковски в 3-й раз стал игроком года в Словакии.
На церемонии награждения Федерации хоккея Словакии нападающий «Монреаля» был признан лучшим нападающим и игроком года.
Слафковски был признан игроком года в третий раз в карьере. Он также удостаивался этой награды в 2022 и 2024 годах.
21-летний нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в минувшем сезоне и набрал 51 (18+33) балл. В плей-офф на его счету 2 гола в 5 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Монреаля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости