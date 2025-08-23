НХЛ начала процесс выбора городов в Северной Америке и Европе, где пройдут матчи Кубка мира-2028: «Интерес очень и очень высокий. Мы успешно продвигаемся вперед»

Билл Дэйли рассказал о процессе выбора городов для проведения матчей Кубка мира.

НХЛ планирует провести возрожденный турнир в 2028 году.

«Мы успешно продвигаемся вперед. Прошел первый этап определения потенциальных принимающих городов – как в Северной Америке, так и в Европе. Интерес был очень и очень высоким.

Мы надеемся завершить процесс и сделать объявление до завершения регулярного чемпионата-2025/26, если не раньше. Пока что все идет хорошо», – сказал заместитель комиссионера НХЛ.

НХЛ намеревается провести некоторые матчи группового этапа Кубка мира-2028 в Европе. ИИХФ против – в целях защиты продаж билетов на игры ЧМ-2028

Билл Дэйли: «Россия претендует на участие в Кубке мира, в команде много талантливых хоккеистов. До турнира немало времени, нужно изучить все факторы»