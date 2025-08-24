Дементьев о Кубке мира без ИИХФ: «Они никак не будут влиять на тот момент, что сборная России, составленная из звезд НХЛ, будет участвовать в турнире. Он будет более престижным, лучше продаваемым»

Алексей Дементьев высказался о проведении Кубка мира без участия ИИХФ.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует организовать турнир в 2028 году без Международной федерации хоккея.

В Кубке мира примут участие 8 сборных. Их окончательный список на данный момент не утвержден.

– Я думаю, что данное решение продиктовано текущим положением дел и в первую очередь тем, что Международная федерация хоккея очень сильно завязана на политическом представлении и действии своих членов, а Национальная хоккейная лига – исключительно на зарабатывании средств и улучшении бизнеса.

Поэтому им крайне невыгоден какой-то контроль со стороны ИИХФ. Желание и возможность проводить турнир под своей эгидой и всеми вытекающими финансовыми прибылями, конечно, перевешивает над контролем со стороны Международной федерации хоккея.

– Таким образом, ИИХФ не помешает участию сборной России?

– Конечно, ИИХФ никак не будет влиять на тот момент, что сборная России, составленная из звезд НХЛ, будет участвовать в этом турнире. Он будет более престижным, более значимым и лучше продаваемым, – заявил хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев .

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли сообщил, что Кубок мира в 2028 году пройдет без ИИХФ