Хайруллин о СКА при Ларионове: «Комбинационной, быстрой игры, открываний, передач станет больше. В плане атаки он очень творческий тренер, такое отношение к хоккею стремится передать нам»
– СКА кардинально меняется в плане игрового почерка?
– Комбинационной, быстрой игры, открываний, передач определенно станет больше. Хоккеистам такая модель только в радость.
Ребята, которые остались, подходят под этот стиль. Сейчас половина команд КХЛ нацелена на современный, быстрый хоккей – чтобы зрителям было приятно за ним наблюдать.
Игорь Ларионов на сегодняшнем собрании в очередной раз повторил: «Получайте удовольствие от игры! Не бойтесь ошибиться. Рискуйте! Это только поощряется».
– Демократично.
– Разумеется, есть зоны, требующие четкости — средняя, зона обороны. Там лишнего лучше не делать. А в плане атаки Ларионов очень творческий тренер. Такое отношение к хоккею он стремится передать нам.
Те же упражнения на коротком льду — все они подводят к нашей игре, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.