Хайруллин о Кузнецове: «На выезды СКА многие ходили только из-за него. Женя – позитивный парень, простой. В раздевалке подкалывал ребят, хорошую атмосферу создавал»

Марат Хайруллин высказался об отношении болельщиков в КХЛ к Евгению Кузнецову.

– С действующей звездой мирового уровня СКА этим летом расстался по своей воле. Из четырех лет в Петербурге Евгений Кузнецов отработал только один. Удивительная, конечно, история.

– Я тоже удивился. В отпуске находился, когда пришла новость о том, что с Женей расстались. Вроде еще три года контракта, а тут... Но руководству и тренерам виднее. Задача хоккеистов играть и доказывать.

В начале августа, кстати, встретил Кузнецова в Питере на футболе. Вокруг него как всегда было полно болельщиков.

Женя – очень позитивный парень, простой, веселый. В раздевалке постоянно подкалывал ребят, хорошую атмосферу создавал.

На льду это невероятный талант с нестандартным мышлением! Сумасшедшие передачи раздавал. Многие, знаю, ходили на наши выездные матчи только из-за Кузнецова, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.