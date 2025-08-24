Сопин о Фьоре: «Джованни влюбил в себя болельщиков «Авангарда» своей игрой. Он хорошо знает требования Ги Буше и добавит глубины обоймы»

Генменеджер «Авангарда» высказался о подписании контракта с Джованни Фьоре.

Соглашение с 29-летним канадским форвардом, выступавшим за команду в прошлом сезоне, заключено на один год.

«Рады вновь приветствовать Джованни в составе нашего клуба. Игрок, который зарекомендовал себя в прошлом сезоне, добавит глубины обоймы перед стартом сезона.

Он хорошо знает требования Ги Буше , а главный тренер, в свою очередь, хорошо знает возможности хоккеиста.

За короткий срок он влюбил в себя омских болельщиков своей игрой. Поэтому мы рады, что Джованни продолжит играть за «Авангард », – сказал Алексей Сопин .