Сопин о Фьоре: «Джованни влюбил в себя болельщиков «Авангарда» своей игрой. Он хорошо знает требования Ги Буше и добавит глубины обоймы»
Генменеджер «Авангарда» высказался о подписании контракта с Джованни Фьоре.
Соглашение с 29-летним канадским форвардом, выступавшим за команду в прошлом сезоне, заключено на один год.
«Рады вновь приветствовать Джованни в составе нашего клуба. Игрок, который зарекомендовал себя в прошлом сезоне, добавит глубины обоймы перед стартом сезона.
Он хорошо знает требования Ги Буше, а главный тренер, в свою очередь, хорошо знает возможности хоккеиста.
За короткий срок он влюбил в себя омских болельщиков своей игрой. Поэтому мы рады, что Джованни продолжит играть за «Авангард», – сказал Алексей Сопин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
