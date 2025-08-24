«Авангард» подписал новый контракт с Фьоре на год. Канадский форвард стал 4-м легионером в составе клуба
«Авангард» подписал новый контракт с форвардом Джованни Фьоре на год.
Сообщалось, что зарплата нападающего составит 18 миллионов рублей.
29-летний игрок перешел в омский клуб из «Адмирала» по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 30 играх в регулярном чемпионате за «Авангард» канадец набрал 18 (11+7) очков. В Кубке Гагарина он добавил 1 (0+1) балл в 13 играх.
Таким образом, в составе омского клуба сейчас 4 легионера – защитники Джозеф Чеккони (США) и Максим Лажуа (Канада), нападающие Фьоре и Эндрю Потуральски (США).
Российские клубы, выступающие в Фонбет Чемпионате КХЛ, могут включать до 5 иностранцев в заявку на игру.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
