«Авангард» подписал новый контракт с Фьоре на год. Канадский форвард стал 4-м легионером в составе клуба

«Авангард» подписал новый контракт с форвардом Джованни Фьоре на год.

Сообщалось , что зарплата нападающего составит 18 миллионов рублей.

29-летний игрок перешел в омский клуб из «Адмирала» по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 30 играх в регулярном чемпионате за «Авангард » канадец набрал 18 (11+7) очков. В Кубке Гагарина он добавил 1 (0+1) балл в 13 играх.

Таким образом, в составе омского клуба сейчас 4 легионера – защитники Джозеф Чеккони (США) и Максим Лажуа (Канада), нападающие Фьоре и Эндрю Потуральски (США).

Российские клубы, выступающие в Фонбет Чемпионате КХЛ, могут включать до 5 иностранцев в заявку на игру.