Покотило об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Он был травмирован, срок – 5-6 месяцев. Мы не можем держать игрока с самым большим контрактом, не зная, выйдет ли он на лед»

Вадим Покотило объяснил отказ «Сочи» от Павла Кудрявцева.

Ранее клуб расторг контракт с 27-летним форвардом, перешедшим из «Динамо», спустя месяц после подписания.

– Почему отказались от Кудрявцева?

– Все просто. Когда подписывали с ним контракт, он был травмирован, и сроки восстановления были от пяти до шести месяцев.

Он оказался одним из самых дорогих игроков. А держать игрока с самым большим контрактом и не зная, выйдет ли он на лед, мы не можем себе позволить, – сказал заместитель генерального директора «Сочи » по хоккейным операциям.

Форвард «Динамо» Кудрявцев перешел в «Сочи», подписав 2-летний контракт с зарплатой 50 млн рублей в год