Покотило об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Он был травмирован, срок – 5-6 месяцев. Мы не можем держать игрока с самым большим контрактом, не зная, выйдет ли он на лед»
Вадим Покотило объяснил отказ «Сочи» от Павла Кудрявцева.
Ранее клуб расторг контракт с 27-летним форвардом, перешедшим из «Динамо», спустя месяц после подписания.
– Почему отказались от Кудрявцева?
– Все просто. Когда подписывали с ним контракт, он был травмирован, и сроки восстановления были от пяти до шести месяцев.
Он оказался одним из самых дорогих игроков. А держать игрока с самым большим контрактом и не зная, выйдет ли он на лед, мы не можем себе позволить, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям.
Форвард «Динамо» Кудрявцев перешел в «Сочи», подписав 2-летний контракт с зарплатой 50 млн рублей в год
