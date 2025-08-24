Рашевский о пропуске старта сборов с «Авангардом» на фоне слухов о проблемах со здоровьем: «Причину назвать не могу. Было дополнительное обследование, сейчас все в порядке»

Дмитрий Рашевский высказался о том, что пропустил начало сборов с «Авангардом».

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард, перешедший в омский клуб из «Динамо», был выведен из состава из-за проблем со здоровьем .

– Вы начали тренироваться чуть позже остальных, писали про некие проблемы со здоровьем. Что можете сказать по этому поводу?

– Не могу назвать причину. Это, если захотят, скажут люди, которые более свободно могут об этом говорить.

Это было просто дополнительное обследование, сейчас все в полном порядке, – сказал Рашевский .