Рашевский о пропуске старта сборов с «Авангардом» на фоне слухов о проблемах со здоровьем: «Причину назвать не могу. Было дополнительное обследование, сейчас все в порядке»
Дмитрий Рашевский высказался о том, что пропустил начало сборов с «Авангардом».
Ранее сообщалось, что 24-летний форвард, перешедший в омский клуб из «Динамо», был выведен из состава из-за проблем со здоровьем.
– Вы начали тренироваться чуть позже остальных, писали про некие проблемы со здоровьем. Что можете сказать по этому поводу?
– Не могу назвать причину. Это, если захотят, скажут люди, которые более свободно могут об этом говорить.
Это было просто дополнительное обследование, сейчас все в полном порядке, – сказал Рашевский.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
