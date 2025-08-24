Боб Хартли: «Локомотив» и «Авангард» в числе главных претендентов на Кубок. КХЛ – конкурентная лига, многие клубы хорошо усилились летом»

Боб Хартли назвал КХЛ конкурентным чемпионатом.

«Локомотив» уступил «Авангарду » (0:3) в выездном матче Фонбет Кубка Блинова.

– Есть предчувствие, что регулярный чемпионат станет заочным спором между вами и Ги Буше, то есть между «Локомотивом» и «Авангардом»?

– Если вы мне скажете, что мы с «Авангардом» будем в финале, то я согласен на такой расклад – не придется играть регулярку! Очевидно, наши команды будут в числе главных претендентов, но есть и другие команды.

Даже несмотря на то что я не тренировал несколько сезонов, я всегда следил за лигой. Многие команды хорошо усилились летом. КХЛ – очень конкурентная лига.

– Может ли эта игра задать характер личных встреч в регулярке?

– Думаю, эта игра была продолжением предыдущего плей-офф, это нормально. Игроки завели много новых друзей за эти семь матчей. Это два отличных хоккейных рынка.

После свистков часто происходят стычки, даже драку сегодня увидели. Но это хоккей, эмоции, – сказал главный тренер «Локомотива ».