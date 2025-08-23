Ги Буше о противостоянии с Хартли: «СМИ склонны драматизировать, искать подтекст. В НХЛ я играл против Боба ранее, три года мы отработали вместе на ТВ»

Ги Буше высказался о противостоянии с Бобом Хартли в будущем сезоне КХЛ.

Сегодня омский клуб обыграл «Локомотив » под руководством Хартли со счетом 3:0 в домашнем матче Фонбет Кубка Блинова.

– Был ли особый подтекст во встрече против Боба Хартли?

– Нет, я и ранее играл против Боба в НХЛ . Плюс три года мы отработали вместе на телевидении, так что я рад был с ним увидеться и пообщаться перед матчем. Для меня мотивация едина и неизменна на каждый матч.

Понятно, что у СМИ, у болельщиков могут быть иное мнение, они склонны драматизировать и искать какой-то подтекст. Я же всегда нацелен на то, чтобы мои игроки были полностью готовы к любому матчу и любому сопернику.

Мы всегда делаем акцент именно на своих действиях, сконцентрированы на самобытности и айдентики «Авангарда », – сказал главный тренер омского клуба.

