Богдан Конюшков: «Первые деньги заработал на стройке. Восемь дней с семи утра до семи вечера, по тысяче рублей. Очень уставал – тогда понял цену деньгам»

Богдан Конюшков рассказал о том, как работал на стройке.

– Вам всего 22 года, а рассуждаете так, будто вам уже за 40.

– Мне уже говорили, что я старый. Как и Егор Виноградов . Спасибо родителям, что так воспитали.

Я не говорил об этом раньше: первые деньги я заработал на стройке. Отец работал менеджером в компании, которая занималась грузовым транспортом.

После ЮХЛ летом у меня было много свободного времени: это еще не профессиональная лига, можно было «покайфовать».

Отец купил путевки на время отпуска, и до его начала оставалось время. Он спросил: хочу ли я поработать? Я согласился – делать было нечего.

Отработал восемь дней с семи утра до семи вечера, по тысяче рублей за день. Очень уставал: ноги гудели, руки гудели, голова гудела. Тогда я понял цену деньгам.

Эти восемь тысяч я потратил на семью во время поездки на море, оплатив обед – приятно удивил папу. Надо знать цену деньгам.

Потом, когда перешел в МХЛ, столько свободного времени уже не было, поэтому на стройке я больше не работал, – сказал защитник «Торпедо » Богдан Конюшков .