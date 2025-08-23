  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Богдан Конюшков: «Первые деньги заработал на стройке. Восемь дней с семи утра до семи вечера, по тысяче рублей. Очень уставал – тогда понял цену деньгам»
0

Богдан Конюшков: «Первые деньги заработал на стройке. Восемь дней с семи утра до семи вечера, по тысяче рублей. Очень уставал – тогда понял цену деньгам»

Богдан Конюшков рассказал о том, как работал на стройке.

– Вам всего 22 года, а рассуждаете так, будто вам уже за 40.

– Мне уже говорили, что я старый. Как и Егор Виноградов. Спасибо родителям, что так воспитали.

Я не говорил об этом раньше: первые деньги я заработал на стройке. Отец работал менеджером в компании, которая занималась грузовым транспортом.

После ЮХЛ летом у меня было много свободного времени: это еще не профессиональная лига, можно было «покайфовать».

Отец купил путевки на время отпуска, и до его начала оставалось время. Он спросил: хочу ли я поработать? Я согласился – делать было нечего.

Отработал восемь дней с семи утра до семи вечера, по тысяче рублей за день. Очень уставал: ноги гудели, руки гудели, голова гудела. Тогда я понял цену деньгам.

Эти восемь тысяч я потратил на семью во время поездки на море, оплатив обед – приятно удивил папу. Надо знать цену деньгам.

Потом, когда перешел в МХЛ, столько свободного времени уже не было, поэтому на стройке я больше не работал, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoБогдан Конюшков
logoТорпедо
logoКХЛ
logoЕгор Виноградов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Авангард» подпишет с Фьоре контракт на год («Чемпионат»)
726 минут назад
Дэйли об участии НХЛ в Олимпиаде-2026: «Должно повысить узнаваемость лиги и всего хоккея. Игроки воодушевлены шансом представить свои страны в формате лучших против лучших»
135 минут назад
Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» обыграл «Локомотив», «Сибирь» уступила «Северстали»
75сегодня, 16:03
Третьяк о Дацюке: «Уникальный человек, талант у него – от Бога. Паша защищал цвета страны 17 лет! Никогда не отказывался от приглашения, всегда был одним из лидеров»
сегодня, 15:37
12 011 зрителей присутствуют на матче «Авангард» – «Локомотив» в Кубке Блинова. Это вместимость «G-Drive Арены»
5сегодня, 15:23
Голдобин может заработать до 360 млн рублей за 3 года в СКА с учетом бонусов («СЭ»)
12сегодня, 15:11
Голдобин подписал 3-летний контракт со СКА. Форварда забрали из списка отказов «Спартака»
17сегодня, 13:21
Сергачев про «Норрис Трофи»: «Спасибо Гончару, что такого высокого мнения обо мне, но у меня нет цели выиграть. Хочу Кубок Стэнли»
3сегодня, 12:55
Генменеджер «Вашингтона»: «Овечкин намерен выиграть Кубок Стэнли. Этого он хотел бы добиться в новом сезоне – быть в команде, способной бороться за титул»
4сегодня, 12:30
Хайруллин о СКА: «При Ларионове тренировки стали интенсивнее – больше игровых упражнений. Комбинационный стиль подразумевает быстроту мышления»
4сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Джереми Руа о Никитине: «Строгий, всегда уважителен. Он дважды становился чемпионом КХЛ, доказал успешность, поэтому я приехал в ЦСКА работать и учиться»
147 минут назад
Вячеслав Козлов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Заслужил этой чести пораньше. У него не было недостатков, таких универсалов сегодня сложно найти»
сегодня, 16:28
Березкин о параде «Локомотива»: «Сумасшествие, Советская площадь была забита, невероятное количество людей. Все, кто интересуется хоккеем, ждут от нас новой победы»
1сегодня, 16:09
Гончар о допуске России к Олимпиаде: «Снова поработал бы в сборной с удовольствием. Но штаб выбирает ФХР, от меня это не зависит»
сегодня, 15:54
Хайруллин про НХЛ: «Наверное, тоже справлюсь, когда вижу, как вливаются парни, с которыми я играл в СКА. Но клубам тяжело решиться взять непроверенного игрока из Европы»
1сегодня, 13:50
Сергей Гончар: «Малкин может подписать контракт с любой командой при желании. «Питтсбург» уже идет в перестройку, может, им хочется взять игрока помоложе»
сегодня, 13:40
Тамбиев о стиле «Адмирала»: «От атакующего хоккея отходить не будем. Но «Локомотив» доказал простую истину: кубки выигрываются защитой»
2сегодня, 13:10
Канадец Руа из ЦСКА: «Старшая дочь обучается по российской системе. В семье говорим на трех языках: английском, русском и французском»
1сегодня, 12:45
Кручинин стал капитаном «Торпедо», Сизов и Конюшков – ассистентами. Алексей вернулся в клуб из «Северстали»
сегодня, 11:55
Экс-форвард «Трактора» Сафин подпишет контракт с «Адмиралом» (Metaratings)
сегодня, 11:45