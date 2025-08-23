Канадец Руа из ЦСКА: «Старшая дочь обучается по российской системе. В семье говорим на трех языках: английском, русском и французском»

Джереми Руа высказался по поводу возможности получить гражданство России.

– Недавно в вашей семье произошло пополнение: родилась дочь. Успеваете поработать и хоккеистом, и заботливым отцом?

– Совмещать семью и карьеру для меня абсолютно естественно. Я хочу быть со своей женой и детьми (в семье Джереми две дочери – Спортс’‘) столько, сколько им необходимо.

Поэтому я всегда нахожу время, чтобы поговорить с ними. Остаюсь вовлеченным в воспитание даже тогда, когда не могу быть физически с ними. Бывает, иногда очень тяжело находиться вдали от семьи. Но это только делает момент возвращения слаще.

– А малышку приучаете уже к двум языкам одновременно?

– В семье мы говорим на трех языках: английском, русском и французском.

– То есть русский вы уже выучили? Иностранцы часто говорят, что наш язык слишком сложный.

– Я осваиваю основы шаг за шагом. Это действительно сложный язык, но я полон решимости преодолеть этот челлендж, сколько бы времени это ни заняло.

– Вернемся к дочерям. Детский сад. Потом – школа. Все эти этапы они пройдут в России?

– Из-за моего хоккейного образа жизни мы стараемся не привязывать наших детей к физическому посещению школы.

К примеру, наша старшая дочь обучается дистанционно, полностью онлайн и по российской системе обучения.

– Еще год назад вы говорили, что в получении российского паспорта не нуждаетесь. А пару недель назад заявили, что с удовольствием получили бы его в будущем. Что изменилось?

– Год назад у меня не было новорожденной дочери, которая родилась в Москве. Это меняет нашу семейную ситуацию и дает мне вескую причину задуматься о получении российского паспорта.

– Ваша русская жена на гражданстве ранее не настаивала? Все-таки большой плюс в вопросах бюрократии.

– У нас обоих иностранные паспорта. Моя жена родилась в Латвии, – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа .