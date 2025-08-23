  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Канадец Руа из ЦСКА: «Старшая дочь обучается по российской системе. В семье говорим на трех языках: английском, русском и французском»
1

Канадец Руа из ЦСКА: «Старшая дочь обучается по российской системе. В семье говорим на трех языках: английском, русском и французском»

Джереми Руа высказался по поводу возможности получить гражданство России.

– Недавно в вашей семье произошло пополнение: родилась дочь. Успеваете поработать и хоккеистом, и заботливым отцом?

– Совмещать семью и карьеру для меня абсолютно естественно. Я хочу быть со своей женой и детьми (в семье Джереми две дочери – Спортс’‘) столько, сколько им необходимо.

Поэтому я всегда нахожу время, чтобы поговорить с ними. Остаюсь вовлеченным в воспитание даже тогда, когда не могу быть физически с ними. Бывает, иногда очень тяжело находиться вдали от семьи. Но это только делает момент возвращения слаще.

– А малышку приучаете уже к двум языкам одновременно?

– В семье мы говорим на трех языках: английском, русском и французском.

– То есть русский вы уже выучили? Иностранцы часто говорят, что наш язык слишком сложный.

– Я осваиваю основы шаг за шагом. Это действительно сложный язык, но я полон решимости преодолеть этот челлендж, сколько бы времени это ни заняло.

– Вернемся к дочерям. Детский сад. Потом – школа. Все эти этапы они пройдут в России?

– Из-за моего хоккейного образа жизни мы стараемся не привязывать наших детей к физическому посещению школы.

К примеру, наша старшая дочь обучается дистанционно, полностью онлайн и по российской системе обучения.

– Еще год назад вы говорили, что в получении российского паспорта не нуждаетесь. А пару недель назад заявили, что с удовольствием получили бы его в будущем. Что изменилось?

– Год назад у меня не было новорожденной дочери, которая родилась в Москве. Это меняет нашу семейную ситуацию и дает мне вескую причину задуматься о получении российского паспорта.

– Ваша русская жена на гражданстве ранее не настаивала? Все-таки большой плюс в вопросах бюрократии.

– У нас обоих иностранные паспорта. Моя жена родилась в Латвии, – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
logoДжереми Руа
logoКХЛ
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Боб Хартли: «Локомотив» и «Авангард» в числе главных претендентов на Кубок. КХЛ – конкурентная лига, многие клубы хорошо усилились летом»
1вчера, 21:17
Никитин о трэш-токе: «Была традиция: после пресс-конференции заходил к хозяевам, выпивали 3-4 рюмочки. Ты не можешь выпивать с тем, кому наговорил гадостей. Так я воспитан»
3вчера, 20:51
Сурин об ударе клюшкой от Серебрякова: «Не почувствовал. На табло посмотрел, был шокирован немножечко. Значит, мои действия его задевают все‑таки»
9вчера, 20:33
«Авангард» заплатит Фьоре 18 млн рублей за сезон. Клуб скоро объявит о контракте с канадским форвардом на год (Артур Хайруллин)
4вчера, 20:08
Серебряков об ударе клюшкой Сурину: «Егор меня толкнул, он немножко не сдержал эмоции, это штраф. Стараюсь этими эмоциями подпитываться»
5вчера, 19:39
Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод»
29вчера, 18:56
Рашевский о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» вышел биться и побеждать. Обыграть чемпиона очень ценно, для этого не нужна дополнительная мотивация»
3вчера, 18:41
Александр Овечкин: «Быть послом «Интервидения» приятно и почетно. Мы с супругой иногда занимаемся вокалом с Пелагеей по вечерам»
16вчера, 18:29
Ги Буше о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» нахватал удалений в начале, перестроился, 3-й период был великолепным. С первого дня готовимся к хоккею, который планируем показывать в плей-офф»
2вчера, 18:12
Хартли о 0:3 от «Авангарда»: «Не думал, что будет такой накал. «Локомотив» играл очень хорошо, было много моментов, голы придут»
5вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о «Сочи»: «Хотим агрессивно играть в атаке и обороне, жестко в отборе. Нужен лидер, чтобы сплотить и держать команду – Дедунов этот человек, уверен»
вчера, 22:01
Березкин о «Локомотиве» при Хартли: «Новая система, больше деталей – начиная от того, как поставить клюшку. Он требовательный, обращает внимание на мелочи, это важно в плей-офф»
вчера, 21:51
Гончар о том, выиграет ли «Флорида» 3-й Кубок Стэнли подряд: «Крепкая династия. Зито удалось сохранить костяк, под потолок вписались. Ребята хотят там работать, это ценно»
1вчера, 21:39
Хайруллин о Крикунове в «Сочи»: «Первоклассный тренер, сохранил силы и задор. В 75 лет вижу себя сидящим в кресле напротив ТВ, по которому показывают хоккей»
вчера, 21:04
Богдан Конюшков: «У меня не крутая машина, номера – «блатные», 006, это подарок родителей, грех было отказываться. К дорогим вещам отношусь спокойно, мне неинтересно это»
вчера, 20:20
Экблад о «Флориде»: «У меня контракт на 8 лет. Маршанд сказал, что его придется выгонять из НХЛ. То же будет и со мной, думаю»
вчера, 19:55
Ги Буше о противостоянии с Хартли: «СМИ склонны драматизировать, искать подтекст. В НХЛ я играл против Боба ранее, три года мы отработали вместе на ТВ»
вчера, 19:25
Хайруллин о Кузнецове: «На выезды СКА многие ходили только из-за него. Женя – позитивный парень, простой. В раздевалке подкалывал ребят, хорошую атмосферу создавал»
1вчера, 19:10
Марченко о включении в топ-25 молодых игроков НХЛ: «Стараюсь не следить за такой информацией. Здорово, надо дальше стремиться и расти»
вчера, 17:57
Джереми Руа о Никитине: «Строгий, всегда уважителен. Он дважды становился чемпионом КХЛ, доказал успешность, поэтому я приехал в ЦСКА работать и учиться»
1вчера, 16:46