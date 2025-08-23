Гончар о работе в КХЛ: «Такой шанс есть, предложения поступают постоянно. Мне важно, чтобы дети закончили школу в Америке – младшей дочери осталось учиться два года»
Сергей Гончар ответил на вопрос о возможности работы в КХЛ.
Специалист ранее работал в «Ванкувере» тренером по развитию защитников.
– Помню, что вас хотели привлечь к работе в «Тракторе». Есть ли шанс увидеть вас как тренера КХЛ?
– Да, такой шанс есть.
Но мне важно, чтобы дети закончили школу в Америке – младшей дочери осталось учиться два года. Но предложения от российских клубов мне поступают постоянно, – сказал Сергей Гончар.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
