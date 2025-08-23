Голдобин подписал 3-летний контракт со СКА. Форварда забрали из списка отказов «Спартака»
СКА и Николай Голдобин подписали контракт.
29-летний нападающий заключил соглашение с петербургским клубом на три года.
СКА ранее забрал хоккеиста из списка отказов «Спартака». Также сообщалось, что московская команда получит Григория Кузьмина и Арсения Ильина как неформальную компенсацию.
Николай Голдобин провел в составе красно-белых предыдущие два сезона.
В минувшем сезоне форвард набрал 55 (21+34) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 12 (3+9) баллов в 12 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости