Голдобин подписал 3-летний контракт со СКА. Форварда забрали из списка отказов «Спартака»

СКА и Николай Голдобин подписали контракт.

29-летний нападающий заключил соглашение с петербургским клубом на три года.

СКА ранее забрал хоккеиста из списка отказов «Спартака ». Также сообщалось , что московская команда получит Григория Кузьмина и Арсения Ильина как неформальную компенсацию.

Николай Голдобин провел в составе красно-белых предыдущие два сезона.

В минувшем сезоне форвард набрал 55 (21+34) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 12 (3+9) баллов в 12 играх.