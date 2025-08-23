  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голдобин подписал 3-летний контракт со СКА. Форварда забрали из списка отказов «Спартака»
17

Голдобин подписал 3-летний контракт со СКА. Форварда забрали из списка отказов «Спартака»

СКА и Николай Голдобин подписали контракт.

29-летний нападающий заключил соглашение с петербургским клубом на три года.

СКА ранее забрал хоккеиста из списка отказов «Спартака». Также сообщалось, что московская команда получит Григория Кузьмина и Арсения Ильина как неформальную компенсацию.

Николай Голдобин провел в составе красно-белых предыдущие два сезона.

В минувшем сезоне форвард набрал 55 (21+34) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 12 (3+9) баллов в 12 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoНиколай Голдобин
переходы
logoКХЛ
logoСКА
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод»
23 минуты назад
Рашевский о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» вышел биться и побеждать. Обыграть чемпиона очень ценно, для этого не нужна дополнительная мотивация»
118 минут назад
Александр Овечкин: «Быть послом «Интервидения» приятно и почетно. Мы с супругой иногда занимаемся вокалом с Пелагеей по вечерам»
430 минут назад
Ги Буше о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» нахватал удалений в начале, перестроился, 3-й период был великолепным. С первого дня готовимся к хоккею, который планируем показывать в плей-офф»
247 минут назад
Хартли о 0:3 от «Авангарда»: «Не думал, что будет такой накал. «Локомотив» играл очень хорошо, было много моментов, голы придут»
4сегодня, 17:45
Далин – лучший игрок НХЛ, родившийся после 2000 года. Джек Хьюз – 2-й, Селебрини – 5-й, Бедард – 8-й, Мичков – 23-й, Марченко – 24-й (NHL Network)
5сегодня, 17:33
«Авангард» подпишет с Фьоре контракт на год («Чемпионат»)
12сегодня, 17:07
Дэйли об участии НХЛ в Олимпиаде-2026: «Должно повысить узнаваемость лиги и всего хоккея. Игроки воодушевлены шансом представить свои страны в формате лучших против лучших»
2сегодня, 16:58
Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» обыграл «Локомотив», «Сибирь» уступила «Северстали»
80сегодня, 16:03
Третьяк о Дацюке: «Уникальный человек, талант у него – от Бога. Паша защищал цвета страны 17 лет! Никогда не отказывался от приглашения, всегда был одним из лидеров»
сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Марченко о включении в топ-25 молодых игроков НХЛ: «Стараюсь не следить за такой информацией. Здорово, надо дальше стремиться и расти»
сегодня, 17:57
Джереми Руа о Никитине: «Строгий, всегда уважителен. Он дважды становился чемпионом КХЛ, доказал успешность, поэтому я приехал в ЦСКА работать и учиться»
1сегодня, 16:46
Вячеслав Козлов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Заслужил этой чести пораньше. У него не было недостатков, таких универсалов сегодня сложно найти»
сегодня, 16:28
Березкин о параде «Локомотива»: «Сумасшествие, Советская площадь была забита, невероятное количество людей. Все, кто интересуется хоккеем, ждут от нас новой победы»
1сегодня, 16:09
Гончар о допуске России к Олимпиаде: «Снова поработал бы в сборной с удовольствием. Но штаб выбирает ФХР, от меня это не зависит»
сегодня, 15:54
Хайруллин про НХЛ: «Наверное, тоже справлюсь, когда вижу, как вливаются парни, с которыми я играл в СКА. Но клубам тяжело решиться взять непроверенного игрока из Европы»
1сегодня, 13:50
Сергей Гончар: «Малкин может подписать контракт с любой командой при желании. «Питтсбург» уже идет в перестройку, может, им хочется взять игрока помоложе»
сегодня, 13:40
Тамбиев о стиле «Адмирала»: «От атакующего хоккея отходить не будем. Но «Локомотив» доказал простую истину: кубки выигрываются защитой»
2сегодня, 13:10
Канадец Руа из ЦСКА: «Старшая дочь обучается по российской системе. В семье говорим на трех языках: английском, русском и французском»
1сегодня, 12:45
Кручинин стал капитаном «Торпедо», Сизов и Конюшков – ассистентами. Алексей вернулся в клуб из «Северстали»
сегодня, 11:55