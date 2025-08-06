4

17-летний форвард Федоров попал в состав «Торпедо» на предсезонные сборы

«Торпедо» опубликовало заявку на предсезонные сборы.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ будет проводить подготовку на базе в Нижегородской области до 14 августа. В состав «Торпедо» попал 17-летний нападающий Виктор Федоров. Полностью состав команды выглядит так:

Вратари: Дмитрий ДагестанскийДенис КостинИван КульбаковЛоренс Зинаддин;

Защитники: Денис Александров, Михаил Науменков, Антон Силаев, Сергей Бойков, Бобби Нарделла, Кирилл Стеклов, Арсений Варлаков, Егор Никитин, Илья Сушко, Богдан Конюшков, Антон Сизов, Александр Щемеров;

Нападающие: Михаил Абрамов, Егор Виноградов, Антон Косолапов, Никита Рожков, Виктор Федоров, Дмитрий Шевченко, Василий Атанасов, Кирилл Воронин, Максим Летунов, Кирилл Свищев, Владислав Фирстов, Никита Артамонов, Сергей Гончарук, Артем Мисников, Егор Соколов, Илья Чефанов, Андрей Белевич, Алексей Кручинин, Роман Опалев, Никита Тертышный, Никита Шавин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
