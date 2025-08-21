Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Он бросает вызов логике, времени и всему остальному. Посмотрим, что он сделает в этом сезоне, меня ничто не удивит. Я буду просто рад наблюдать за этим»

Генменеджер «Вашингтона» высказался об игре Александра Овечкина.

По ходу сезона-2024/25 форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярках. На его счету 897 голов в 1491 игре.

Срок соглашения Александра Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/26. 17 сентября ему исполнится 40 лет.

Крис Патрик ответил на вопрос о том, чего он ждет от Овечкина в 40 лет.

«Он бросает вызов логике, Отцу Времени и всему остальному. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чего от него ожидать… Я буду просто рад наблюдать за этим и наслаждаться каждым его выходом в форме «Кэпиталс».

Посмотрим, что он сделает в этом сезоне. Меня ничто не удивит, потому что я уже усвоил, что этим парнем нельзя удивляться, ведь он просто один такой», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона » Крис Патрик.