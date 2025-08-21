  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Он бросает вызов логике, времени и всему остальному. Посмотрим, что он сделает в этом сезоне, меня ничто не удивит. Я буду просто рад наблюдать за этим»
4

Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Он бросает вызов логике, времени и всему остальному. Посмотрим, что он сделает в этом сезоне, меня ничто не удивит. Я буду просто рад наблюдать за этим»

Генменеджер «Вашингтона» высказался об игре Александра Овечкина.

По ходу сезона-2024/25 форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярках. На его счету 897 голов в 1491 игре.

Срок соглашения Александра Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/26. 17 сентября ему исполнится 40 лет. 

Крис Патрик ответил на вопрос о том, чего он ждет от Овечкина в 40 лет. 

«Он бросает вызов логике, Отцу Времени и всему остальному. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чего от него ожидать… Я буду просто рад наблюдать за этим и наслаждаться каждым его выходом в форме «Кэпиталс».

Посмотрим, что он сделает в этом сезоне. Меня ничто не удивит, потому что я уже усвоил, что этим парнем нельзя удивляться, ведь он просто один такой», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoКрис Патрик
logoНХЛ
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Карбери об Овечкине: «Не вижу, чтобы уровень его мотивации или решимость забивать и выигрывать изменились из-за рекорда. Алекса никогда не стоит сбрасывать со счетов»
3вчера, 19:26
Генменеджер «Вашингтона» не обсуждал с Овечкиным его планы на будущее: «Дадим ему рассказать, что он думает, когда он сам захочет об этом поговорить. Он заслужил право принимать решения»
1вчера, 18:18
Фетисов о рекорде Овечкина: «Видели, как он гонял Гретцки, 5 игр Уэйн ездил за командой. Не думаю, что он очень хотел пожать руку Саше, но ему пришлось это сделать»
73вчера, 17:12
Главные новости
Юдин может перейти в «Сибирь». Защитник находится в шорт-листе клуба (Metaratings)
4вчера, 21:56
Подколзин о Макдэвиде и Драйзайтле: «Два лучших игрока мира, как Месси и Роналду в футболе. Буду детям и внукам рассказывать, что играл с ними»
11вчера, 19:36
Карбери об Овечкине: «Не вижу, чтобы уровень его мотивации или решимость забивать и выигрывать изменились из-за рекорда. Алекса никогда не стоит сбрасывать со счетов»
3вчера, 19:26
Бурмистров о конфликте со Знарком в раздевалке «Ак Барса»: «Не смог стерпеть, что команда проигрывает один матч за другим, вот и нахлынуло. Когда остыл, понял, что был не прав, погорячился»
вчера, 18:50
«Чикаго» продлил контракт с Назаром на 7 лет. Кэпхит – 6,59 млн долларов
10вчера, 18:30
Генменеджер «Вашингтона» не обсуждал с Овечкиным его планы на будущее: «Дадим ему рассказать, что он думает, когда он сам захочет об этом поговорить. Он заслужил право принимать решения»
1вчера, 18:18
Названная в честь Бобровского лошадь выиграла скачки Skidmore Stakes в Саратога-Спрингс с призовым фондом 150 тысяч долларов
7вчера, 17:41
Фетисов о рекорде Овечкина: «Видели, как он гонял Гретцки, 5 игр Уэйн ездил за командой. Не думаю, что он очень хотел пожать руку Саше, но ему пришлось это сделать»
73вчера, 17:12
Романов о характере Деанджело: «В 90% фигня, о чем про него говорят, он противоположность этому, добрый парень. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал»
1вчера, 16:36
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» победил «Сибирь», «Авангард» обыграл «Нефтехимик»
36вчера, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Макгроарти – лучший проспект «Питтсбурга» по версии сайта НХЛ, Койвунен – 2-й, Киндел – 3-й
20 минут назад
Власти не будут оспаривать оправдание хоккеистов молодежной сборной Канады-2018 по делу о сексуальном насилии
35 минут назад
Сын Кулемина Алекс стал игроком клуба OHL «Кингстон». У 16-летнего форварда 67 очков в 69 играх в канадской лиге U16 AAA при полезности «+71»
50 минут назад
Седрик Пакетт: «Кучеров – целиком и полностью про хоккей, максимально сконцентрирован на игре. Он мастер, один из лучших хоккеистов в мире»
1вчера, 21:43
Бурмистров о конфликте с Радуловым на тренировке «Ак Барса»: «Какая там драка, не смешите! Потолкались чутка – ничего особенного. Из мухи слона пресса раздула»
вчера, 21:28
Романов о Кучерове: «Хоккеист, против которого тяжелее всего играть. Ты должен угадывать его следующее действие. У него самое высокое хоккейное IQ»
1вчера, 21:15
Василий Подколзин: «Финал Кубка Стэнли – опыт на всю жизнь. Сезон со знаком плюс. Я провел все матчи, стал полноценным игроком НХЛ»
вчера, 20:59
Галлан прилетел в Россию: «Петербург, Шанхай, встречайте главного тренера!»
4вчера, 20:53
Бамп – лучший проспект «Филадельфии» по версии сайта НХЛ, Мартон – 2-й, Лучанко – 3-й
вчера, 20:46
Коваленко о переходе в ЦСКА: «Вернулся на родину с великолепными ощущениями. Когда узнал, что тренером будет Никитин и он подписал контракт на 5 лет, это дало уверенность в будущем»
1вчера, 20:13