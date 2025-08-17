Рид Буше о первом сезоне в «Автомобилисте»: «Я бы не хотел высказывать какие-то завышенные ожидания, чтобы избежать дополнительного давления. Нам это не нужно»

Рид Буше поделился ожиданиями от первого сезона в составе «Автомобилиста».

«Сейчас очень важная часть сезона, когда закладывается основа, в том числе с точки зрения физического состояния всей команды.

Насколько я понимаю, в центре моего звена будет играть Стефан Да Коста , кто будет третьим – я еще не знаю. Но это не имеет большого значения. Все ребята очень мастеровитые.

Я бы не хотел высказывать какие-то завышенные ожидания, чтобы избежать дополнительного давления. Нам это не нужно. У нас отличная команда, отличный состав, отличный тренер. Мы знаем, как играть в хоккей, знаем, к чему мы движемся. Надеюсь, это поможет нам в сезоне», – сказал форвард клуба из Екатеринбурга.