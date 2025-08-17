  • Спортс
Рид Буше о первых впечатлениях в «Автомобилисте»: «Екатеринбург – потрясающий город. Новая арена мне очень понравилась, все очень удобно сделано»

Рид Буше поделился первыми впечатлениями от пребывания в «Автомобилисте».

«Потрясающие эмоции. Все ребята, персонал и тренеры были очень доброжелательны ко мне.

В последние дни я был немного занят и не мог в полной мере посмотреть все достопримечательности. Но то, что я успел увидеть, мне очень понравилось. Екатеринбург – потрясающий город. 

«УГМК-Арена» мне очень понравилась. Интересно ходить по новому зданию, смотреть раздевалку. Все очень удобно сделано. Не могу дождаться момента, когда удастся выйти на большой лед», – сказал форвард «Автомобилиста». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Автомобилиста»
