Генменеджер «Вашингтона» не обсуждал с Овечкиным его планы на будущее: «Дадим ему рассказать, что он думает, когда он сам захочет об этом поговорить. Он заслужил право принимать решения»

Генменеджер «Вашингтона» высказался о будущем Александра Овечкина.

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Кэпиталс» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Генеральный менеджер «Кэпиталс» Крис Патрик сообщил, что пока не обсуждал с Овечкиным его планы и предоставит ему возможность самому решить, когда состоится этот разговор.   

«Он заслужил право принимать такие решения за свою карьеру.

Мы просто дадим ему рассказать мне то, что он об этом думает, когда он сам захочет об этом поговорить, а мы уже будем исходить из этого», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
